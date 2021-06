Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Bilanz der Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt (ots)

Die Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt ging am 11.06.2021 zu Ende. Insgesamt sind in fünf Tagen 227 Verwarnungsgelder erhoben oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen erfasst worden. Den größten Teil davon machten Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus, aber es gab auch 23 Gurtverstöße zu ahnden. Immerhin hatte nur ein Autofahrer sein Handy während der Fahrt genutzt. Die Kontrollen der Polizei enden jetzt natürlich nicht, sondern sie werden in anderer Form weitergeführt.

