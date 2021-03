Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugbrand, Gemarkung Laumersheim

Laumersheim (Polizei Grünstadt) (ots)

Gegen 03 Uhr in der Nacht wurde durch eine Streife der Autobahnpolizei ein Brand südlich der A6 im Bereich Laumersheim/Großkarlbach gesichtet. Nach umgehend eingeleiteter Suche wurde der Brandort lokalisiert: Zwei PKW standen in der Gemarkung Laumersheim in Flammen. Diese gerieten aus bisher ungeklärter Ursache in Brand und brannten zum Großteil aus. Außerdem wurde die Hausfassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses leicht beschädigt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren schnell gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR. Die Kripo Neustadt ermittelt.

Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06321 854-0 zu melden.

