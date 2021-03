Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Am Montag, den 22.03.21, ereignete sich am frühen Nachmittag ein Verkehrsunfall auf der Landauer Straße im örtlichen Stadtgebiet. Der 81-jährige Führer des vorausfahrenden Sprinters fuhr in Richtung Innenstadt und musste verkehrsbedingt anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen, da er auf ein Grundstück nach links abbiegen wollte. Der nachfolgende Führer eines Kleinwagens, 85 Jahre jung aus Neustadt/W., reagierte offensichtlich zu spät und konnte das Auffahren aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beider Fahrzeuge wird auf 11.000 Euro geschätzt. Neben dem Blechschaden musste der Unfallverursacher in das örtlich gelegene Krankenhaus zur ärztlichen Untersuchung verbracht werden, wo ihm glücklicherweise nur leichte Verletzungen attestiert wurden.

