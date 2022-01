Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Kamp-Lintforter überrascht Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Freitagabend um 18.30 Uhr kehrte ein 86-jähriger Kamp-Lintforter in sein Einfamilienhaus an der Straße Am Hornbusch zurück. Kurz nachdem er die Wohnung betreten hatte, hörte er ein Rascheln aus dem Wohnzimmer und schaltete dort das Licht ein. Im Lichtschein konnte er zwei Hände sehen, die gerade versuchten, die Rollladen seiner Terrassentür nach oben zu schieben. Als der Unbekannte den Bewohner bemerkte, flüchtete er durch den Garten in Richtung Heinrich-Heine-Straße.

Der unbekannte Täter trug besonders auffällige bunte Ringelhandschuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell