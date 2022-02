Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zwei Pkw ausgeschlachtet

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurden in der Wittener Straße zwei geparkte Pkw von unbekannten Tätern ausgeschlachtet. Beide Fahrzeuge befanden sich auf dem Gelände eines Autohauses. An einem Nissan Micra wurden Stoßstange, Motorhaube und kleinere elektronische Einrichtungen ausgebaut. Auch an einem Nissan Qashqai bauten die Diebe die Motorhaube aus. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell