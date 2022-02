Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Ford von Sicherheitsgelände gestohlen

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte einen Ford Transit von dem Sicherstellungsgelände eines Abschleppunternehmens am Schulknapp. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um das Tatmittel, welches am Tag zuvor sichergestellt wurde, nachdem es vor einer Kontrolle flüchtete. Die Täter brachen in der Zeit von Mittwochabend 18:30 Uhr bis Donnerstagmorgen 08:00 Uhr das Tor zu dem Gelände auf und entwendeten den dort abgestellten Ford.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell