Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fahrzeuginsassen flüchten vor Kontrolle

Hattingen (ots)

Eine Streife des Ordnungsamtes beabsichtige am Mittwochmittag im Kreuzungsbereich Nierenhofer Straße/ Martin-Luther-Straße ein Fahrzeug aufgrund mangelhafter Ladungssicherung zu kontrollieren. Als ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes an der Rotlicht zeigenden Ampel ausstieg, um den Fahrer des Ford Transits anzusprechen, gab dieser unmittelbar bei Grünlich Vollgas und flüchtete. Der Fahrer bog in die Straße im Bruchfeld ab und fuhr dort in eine Hofeinfahrt. Hierbei touchierte der Fahrer ein dort geparktes Fahrzeug. Im Hinterhof wurde der Ford unverschlossen zurückgelassen und die Insassen (5 Personen) flüchteten in Richtung Hattinger Innenstadt. Auf der Ladefläche des Transits konnten diverse Kupferkabel und eine Tüte mit Aufbruchswerkzeugen wie Schraubendreher, Zangen und Maulschlüssel aufgefunden werden. Eine Fahndung nach den Insassen verlief ergebnislos. Der Ford wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Ob es sich bei den geladenen Kabeln um Diebesgut handelt, ist bisher nicht bekannt.

