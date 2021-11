Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Randalierer wurde eingewiesen

Vreden (ots)

Am Freitagmorgen randalierte ein 40-jähriger wohnungsloser Mann gegen 07.30 Uhr in der Vredener Innenstadt. Er pöbelte lautstark herum, beging Sachbeschädigungen und beleidigte Passanten. Dies setzte sich auch nach Eintreffen der Polizeibeamten fort, die ebenso Opfer seiner Verbalattacken wurden. Die Beamten nahmen den ihnen aus vielen Einsätzen bekannten Randalierer in Gewahrsam und zogen das Ordnungsamt zwecks Prüfung einer Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung hinzu. Auch auf der Wache beleidigte er quasi alle anwesenden Personen, auch den hinzugezogenen Richter. Der 40-Jährige wurde schließlich in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

