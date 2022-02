Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: VU mit einer verletzten Person

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Dienstag dem 22.02.2022 wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in die Hartwigstrasse gerufen. Ein Fahrer war mit seinem PKW frontal in eine Hausmauer gefahren und verletzte sich dabei stark. Die Person wurde rettungsdienstlich durch die Feuerwehr versorgt und anschließend in die nächstgeeignete Klinik transportiert. Die Feuerwehreinsatzkräfte nahmen auslaufende Betriebsmittel auf und leuchteten die Einsatzstelle für die Unfallaufnahme der Polizei aus.

