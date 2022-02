Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch

Erkelenz (ots)

Am 16. Februar (Mittwoch) drangen Unbekannte zwischen 8 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus am Leo-Heinrichs-Weg ein. Nachdem sie gewaltsam die Terrassentür geöffnet hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

