Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seat Leon bei Einbruchsdiebstahl entwendet

Gangelt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Gangilusstraße entwendeten unbekannte Täter den Fahrzeugschlüssel eines grauen Pkw Seat Leon, der vor dem Haus parkte. Anschließend stahlen sie das Fahrzeug, welches zum Tatzeitpunkt in der Nacht auf Dienstag, 15. Februar, mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet war.

