Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus parkenden Fahrzeugen

Hückelhoven-Baal (ots)

In Baal wurden zwischen Sonntag, 13. Februar, 16.45 Uhr, und Dienstag, 15. Februar, 7.55 Uhr, Gegenstände aus parkenden Pkw gestohlen. An der Ringstraße stahlen unbekannte aus seinem Fahrzeug ein Mobiltelefon, einen Tablet PC, eine Laptoptasche sowie ein Schlüsselbund. Aus einem Pkw, der in einer Einfahrt an der Brucknerstraße parkte, wurde ein Radio entwendet. Auch ein an der Theresienstraße parkendes Fahrzeug wurde durch unbekannte Täter geöffnet. Ob diese etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

