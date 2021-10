Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Hohes Aufkommen von Kupferrohrdiebstahl +++ Polizei bittet um Aufmerksamkeit und Hinweise von Zeugen

Celle (ots)

In den vergangenen Wochen ist es im Stadtgebiet Celle zu einem signifikanten Anstieg von Kupferrohrdiebstahl gekommen. Auch Erdkabel und Stromkabel wurden gestohlen. Die bislang unbekannten Diebe haben hauptsächlich an den Wochenenden im Innenstadtbereich zugeschlagen und mittlerweile einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht. Die Aktivitäten der Täter beim Abmontieren der Rohre und Kabel dürften für etwaige vorbeikommende Zeugen nicht unbemerkt bleiben. Daher bittet die Polizei Celle um Hinweise von Bürgern, denen Verdächtiges auffällt oder bereits aufgefallen ist. Entsprechende Mitteilungen werden entgegengenommen unter Telefon 05141/277-215 oder -492.

