Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Telefonbetrüger blitzen ab

Ludwigshafen (ots)

Drei versuchte Telefonbetrüge sind der Polizei am Montag, 11. Oktober, gemeldet worden.

Gegen 13.30 Uhr meldete sich eine weibliche Person bei einer 77-Jährigen und gab vor, deren Enkelin zu sein. Eine weitere Frau schilderte am Telefon, die Enkelin habe ein Kind totgefahren, und die Eltern des Kindes forderten nun 75.000 Euro. Die 77-Jährige reagierte vorbildlich und beendete den Anruf.

Gegen 14.30 Uhr erhielt eine 66-Jährige ebenfalls einen verdächtigen Anruf. Ein Mann gab vor, für die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu arbeiten. Auch sie reagierte richtig und meldete sich selbst bei der richtigen Polizei.

Bei einer 82-Jährigen meldete sich schließlich gegen 15 Uhr ein Mann, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Dieser erzählte der Frau, ihr sei am Bankschalter aus Versehen Falschgeld ausgehändigt worden, das sie zurück zur Bank bringen solle. Die 82-Jährige wurde misstrauisch und verständigte die Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. - Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind! - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell