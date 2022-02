Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch in Einfamilienhaus

Herdecke (ots)

Am Donnerstag brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße Freie Hude ein. In der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 21:30 Uhr, öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten in die Räumlichkeiten des Hauses. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen, als Beute erlangten sie Schmuck.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell