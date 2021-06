Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Graffiti- Schmierereien in Hagenow

Hagenow (ots)

Auf dem Sportplatz in der Hagenower Parkstraße sind am Donnerstagmorgen großflächige Graffiti- Schmierereien entdeckt worden. Unbekannte hatten an einem Container sowie an mehreren Werbebanden einige szenetypische Motive und Begrifflichkeiten mit Sprühfarbe angebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei schätzt ein, dass die Täter zur Begehung der Tat längere Zeit am Tatort gewesen sein müssen. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Hinweise. Möglicherweise haben Zeugen im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen bemerkt, denen zunächst keine Bedeutung beigemessen wurde. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow entgegen (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

