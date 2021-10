Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Beim Vorbeifahren Auto gestreift (04.10.20219

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Wilhelmstraße. Eine 64-jährige Toyota-Fahrerin streifte beim Vorbeifahren eine 40-Jährige Autofahrerin, die mit einem Seat Tarraco am rechten Fahrbahnrand hielt. Dabei entstand an den Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell