Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Schuppen brennt aus

Heek (ots)

Aus bislang ungeklärtem Grund in Brand geraten ist ein hölzerner Schuppen in Heek. Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstag gegen 16.40 Uhr zur Raiffeisenstraße in Heek gerufen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Garage verhindern. Die Kriminalinspektion 1 in Borken hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der Sachschaden beträgt nach erster Schätzung rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell