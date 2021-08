Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Motorradunfall bei Herborn (Lahn-Dill-Kreis)

Gießen (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntag Nachmittag auf der Landstraße 3046 zwischen den Ortschaften Beilstein und Merkenbach. Eine 51-jährige Frau aus Frankenberg war gegen 16:20 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Landstraße unterwegs. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend wurde sie in ein angrenzendes Waldstück geschleudert. Sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Sollten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Herborn (Tel. 02772-47050).

T. Hahn, Polizeiführer vom Dienst

