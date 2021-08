Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Falschfahrer auf B 3 unterwegs - 2,56 Promille festgestellt + Kontrollen in der Kolnhäuser Straße in Lich + Ortungssystem funktionierte - Dieb festgenommen

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 11.08.2021:

Lich: Kontrollen in der Kolnhäuser Straße

Leider zu schnell waren viele Auto- und Lasterfahrer am Dienstag, zwischen 08.30 und 14.30 Uhr, in der Kolnhäuser Straße unterwegs. Mitarbeiter des regionalen Verkehrsdienstes, des Ordnungsamtes Gießen und der Bereitschaftspolizei Lich hatten neben der Geschwindigkeit noch einen Blick auf Handynutzer, Gurtmuffel und die Ladungssicherung bzw. die Ruhezeiten. Neben 18 Autofahrer wurden noch 24 Lasterfahrer überprüft. In der 50 km/h Zone waren 20 Fahrer zu schnell. Der "Spitzenreiter" lag bei 68 km/h. Die anderen Verstöße verteilten sich auf die nicht erlaubte Handynutzung, das Gurtanlegen, die Ladungssicherung sowie mangelhafte Bereifung und Verstöße gegen die Sozialvorschriften.

Gießen: Ortungssystem funktionierte - 25 - jähriger Somalier festgenommen

Nach einem Diebstahl eines Handys in einer Kirche in der Grünberger Straße verständigte eine 42 - Jährige umgehend die Polizei und konnte mitteilen, dass sie durch eine Ortung des Gerätes den Standort des mutmaßlichen Diebes ausmachen konnte. Durch die schnell eingeleitete Fahndung der Gießener Polizei konnte wenig später tatsächlich der mutmaßliche Dieb, ein 25 - jähriger Asylbewerber aus Somalia in der Gießener Innenstadt festgenommen werden. Er hatte das Handy der Frau und auch deren EC-Karte dabei. Die Geldbörse hatte der Verdächtige, so die Ermittlungen, zuvor in einen Briefkasten im Reichensand geworfen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Angriff abgewehrt

Glimpflich ging eine Attacke eines 37 - Jährigen am Montagabend im Asterweg aus. Offenbar hatte der Gießener eine Auseinandersetzung mit einem 62 - Jährigen. Dabei soll er versucht haben, mit einem Stuhl aus seinen Widersacher einzuschlagen. Ein Zeuge konnte Schlimmeres verhindern und wehrte den Angriff ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: VW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Dienstag (10.August) 12.00 Uhr und Mittwoch (11.August) 12.00 Uhr einen in der Straße "Ulner Dreieck" geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem blauen Polo zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 600 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B3/Staufenberg: Unfall beim Auffahren

Eine 88-jährige Frau aus Wetzlar in einem Mercedes befuhr am Dienstag (10.August) gegen 15.00 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen zur Bundesstraße 3 in Richtung Marburg. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr die Mercedes-Fahrerin nach links auf den rechten Fahrstreifen der B3. Dabei touchierte sie ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrendes Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel beim Vorbeifahren gestreift

Am Dienstag (10.August) gegen 14.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Pohlheim in einem LKW die Straße "An der Automeile" und streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten LKW am rechten Außenspiegel. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B3/Gießen: Falschfahrer unterwegs - 2,56 Promille festgestellt

Ein 75-jähriger Mann in einem Ford befuhr Mittwochnacht (11.August) gegen 03.35 Uhr die Bundesstraße 3 in Richtung Marburg in falscher Richtung im Bereich einer Baustelle. Offenbar bemerkte der Falschfahrer dies und versuchte zu wenden. Dabei touchierte er die Schutzplanke. Ein Zeuge konnte den Ford-Fahrer zum Anhalten bewegen. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem 75-Jährigen. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 2,56 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Beim Ausparken Ford touchiert

Am Mittwoch (11.August) gegen 09.50 Uhr touchierte eine 25-jährige Frau beim Ausparken einen am Fahrbahnrand der Tiergartenstraße geparkten Ford. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

