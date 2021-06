Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut mit einem E-Scooter negativ aufgefallen...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 17-jähriger Neustadter, welcher am 23.06.2021 um 23:05 mit seinem E-Scooter in der Branchweilerhofstraße in Neustadt durch eine Streife der Polizei Neustadt kontrolliert wurde.

Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem jungen Mann.

Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Da der 17-Jährige exakt vor einem Monat mit seinem E-Scooter wegen gleicher Sache in Erscheinung getreten ist, wurde dessen Fahrzeug sichergestellt.

Der Neustadter muss sich nun in einem Strafverfahren, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell