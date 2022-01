Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Stankt Leon-Rot; Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Stankt Leon-Rot; Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr fuhr ein Pkw Ford auf der L 546 in nördliche Richtung. An der Einmündung zur Bahnhofstraße wollte der 18-jährige Fahrer nach links abbiegen. Hierbei stieß er mit einem Pkw Opel eines entgegenkommenden 58-jährigen Fahrers zusammen. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt über 23.000 Euro. Der 18-jährige Fahrer wurde durch den Unfall leicht an seinem Fuß verletzt und vorsorglich mit einem Krankenwagen in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht. Sein 21-jähriger Beifahrer und der 58-jährige Opel-Fahrer blieben unverletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch eine Abschleppfirma abtransportiert. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell