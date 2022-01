Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau-Altneudorf, Rhein-Neckar-Kreis: Fahren unter Drogeneinfluss

Schönau-Altneudorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines VW Bora in der Altneudorfer Straße stellten die Beamten einer Streife des Polizeireviers Neckargemünd bei dem kontrollierten 28-jährigen Fahrer Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum fest. Ein Drogenvortest bestätigten die ersten Feststellungen der Beamten. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet und das Ergebnis der Blutuntersuchung wird den genauen Drogenwert zeigen. Das Auto wurde am Kontrollort verkehrssicher abgestellt und die Schlüssel wurden dem hinzukommenden Fahrzeughalter übergehen. Gegen den Fahrer wird nun Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinfluss an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

