Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Messerstecherei; Zeugenaufruf

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am vergangenen Sonntagabend, gegen 19 Uhr, verständigten mehrere Passanten der Rohrbacher Straße über Notruf die Polizei, da es dort zunächst zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen gekommen war. Wie sich später bestätigte, wurde hierbei ein 23-jährige im Gesicht oberflächlich und ein 24-jähriger Mann mit einem Messer im Bauchbereich verletzt. Vor dem Eintreffen mehrerer Funkstreifen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte flüchtete die Tätergruppe. Die beiden Opfer hatten sich selbstständig mit ihrem Auto in ein Heidelberger Krankenhaus begeben. Dort konnten sie von der Polizei angetroffen und gehört werden. Bei dem 24-Jährige musste die Schnittverletzung im Bauchbereich genäht werden. Beide konnten nach ihrer ambulanten Behandlung wieder das Krankenhaus verlassen.

Nach bisherigen Ermittlungen ergab sich folgender Sachverhalt: Die beiden Opfer hielten sich zunächst zum Essen in einem Restaurant in der Rohrbacher Straße auf und es fanden dort bereits erste provokante Blickkontakte mit der späteren Tätergruppe, die an am Lokal vorbeiging, statt. Nachdem die beiden jungen Männer das Lokal verlassen hatten, wurden sie von der Tätergruppe angerempelt und es kam zu Handgreiflichkeiten, die sich ins Carré verlagerte. Im weiteren Verlauf zückte dort einer der Täter ein Messer und stach auf den 24-Jährigen ein.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Einer der drei Täter war mit einer rot-/ orangefarbenen Jacke, die beiden anderen Täter waren schwarz gekleidet. Ob ein vierte Täter dabei war, kann derzeit nicht verifiziert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221. 99-1700, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell