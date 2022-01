Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsgaststätte und Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 10:10 Uhr, in eine Vereinsgaststätte in der Hockenheimer Straße. Bislang unbekannter Täter kletterte über ein Hoftor um auf das Vereinsgelände zu gelangen. Anschließend drang der Täter durch ein Fenster in das Innere der dortigen Vereinsgaststätte ein und entwendete Alkohol, Bargeld, Lebensmittel und Werkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 600 EUR.

Ebenfalls eingebrochen wurde am Freitag zwischen 12:30 Uhr und 19:50 Uhr in der Straße "Am Leimbach". Bislang unbekannter Täter gelangten durch das Einschlagen der Terrassentür in das Innere des Reihenhauses und entwendeten Goldschmuck in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise auf den bzw. die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

