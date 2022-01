Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall mit zwei Wildschweinen

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, fuhren auf der Autobahn A 5 zwischen den Anschlussstellen Heidelberg/ Schwetzingen und Walldorf/ Wiesloch ein 32-jähriger BMW-Fahrer und ein 40-jähriger Daimler-Benz-Fahrer hintereinander auf dem linken Fahrstreifen. Plötzlich überquerte von rechts eine Wildschweinrotte die Fahrbahn. Die beiden Fahrzeuge kollidierten jeweils mit einem ausgewachsenen Wildschwein. An den Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden von über 15.000 Euro und beide mussten später durch Abschleppfirmen abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen gesperrt. Erfreulicherweise wurden die beiden Fahrer sowie deren Mitfahrerinnen nicht verletzt und es blieb "nur" der große Schrecken und der Sachschaden. Die beiden Wildschweine verendeten sofort noch an der Unfallstelle und wurden durch die Autobahnmeisterei abtransportiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell