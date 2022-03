Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Abbiegender trifft Überholenden

Heek (ots)

Leichte Verletzungen haben eine 50-jährige Utrechterin sowie ein 60 Jahre alter Rekener bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Heek-Nienborg erlitten. Gegen 10.15 Uhr wollte der 60-Jährige von der Hauptstraße nach links in die Bischof-Hermann-Straße abbiegen, als er mit einem Wagen eines 67-Jährigen aus Utrecht zusammenstieß. Der Niederländer hatte zum Überholen angesetzt und befand sich in gleicher Höhe wie der Abbiegende. Eine medizinische Behandlung sei nicht erforderlich, gaben die Beifahrerin des Utrechters und der Rekener an. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell