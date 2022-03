Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Liedern - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bocholt-Liedern (ots)

Am Freitagmorgen bog ein 76 Jahre alter Autofahrer von der Werther Straße nach rechts ab, um auf ein Firmengrundstück zu gelangen. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit einem 66 Jahre alten Fahrradfahrer, der den baulich abgesetzten und nur einseitig vorhandenen Radweg in Richtung Bocholt befahren hatte. Der Bocholter stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 500 Euro.

