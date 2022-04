Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Geschäft in Dortmund-Wickede sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der unbekannte Täter am Donnerstag, 7.4., gegen 9.35 Uhr den Supermarkt in der Eichwaldstraße 5. Mitarbeiter des Geschäfts beobachteten, wie er mehrere Flaschen Spirituosen in seinen Rucksack packte. Ohne zu bezahlen wollte er den Supermarkt verlassen, wurde jedoch am Ausgang durch die Mitarbeiter zunächst daran gehindert. Er schlug die Hände eines Angestellten weg und schubste sich den Weg frei. Er flüchtete aus dem Laden in Richtung Wickeder Hellweg.

Bei der Rangelei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt.

Der Täter wird als Anfang 20 beschrieben. Er war circa 180 cm groß und hatte eine auffällige Narbe an der linken Halsseite. Zur Tatzeit trug er eine rote Weste über einer schwarzen Kapuzenjacke, dazu eine schwarze Hose. Phänotyp und Sprache ließen die Zeugen auf eine mögliche osteuropäische Herkunft schließen. Auf dem Rücken befand sich ein roter Rucksack der Firma New Balance. Die Haare waren kurz rasiert.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

