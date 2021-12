Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Diebstahl aus Umkleidekabine

Konz (ots)

Am 04.12.2021, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18.50 Uhr nutzen unbekannte Täter beim Sportplatz in Konz die Gelegenheit, um persönliche Gegenstände aus einer unverschlossenen Spielerkabine zu entwenden. Anzumerken ist, dass es bereits an gleicher Örtlichkeit am 15.11.2021 zu einem gleichgelagerten Vorfall gekommen war.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Konz(05601-9268-0) in Verbindung zu setzen.

