Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Pkw

Hinzerath (ots)

In der Nacht vom 10.11.2021 auf den 11.12.2021 kam es in der Ortslage Morbach-Hinzerath zu einem Diebstahl aus Pkw. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Fahrzeug und durchwühlten den Innenraum. Aus einer im Handschuhfach liegenden Geldbörse wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei Morbach sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Morbach (Tel. 06533 / 93740) oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell