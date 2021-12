Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Birkenfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 10.12.2021 gegen 20:00 Uhr bis Samstag, dem 11.12.2021 gegen 13:00 Uhr wurde vor dem Anwesen Maiwiese 21, Birkenfeld, ein geparktes Fahrzeug der Marke Hyundai mittels eines spitzen Gegenstandes an mehreren Stellen verkratzt. Hierdurch entstand Sachschaden im höheren dreistelligen Bereich. Hinweise auf den/die Täter liegen momentan nicht vor. Sollten sie hinsichtlich der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben, kontaktieren sie bitte die örtliche Polizeidienststelle in Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910.

