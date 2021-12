Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Kirchstraße

Baumholder (ots)

In der Nacht vom 08.12.21 auf 09.12.2021 wurde das Geländer am Haupteingang des Katholischen Pfarrheims in der Kirchstraße in Baumholder beschädigt. Der Schaden entstand vermutlich durch ein vorbeifahrendes bzw. rangierendes Kraftfahrzeug.

Die Polizeidienststelle Baumholder bittet daher um sachdienliche Hinweise.

