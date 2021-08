Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hofstetten - Drei verletzte Rennradfahrer nach Unfall

Hofstetten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der westlichen Verlängerung der Hauptstraße wurden am Sonntagmittag drei Rennradfahrer einer neunköpfigen Gruppe teils schwer verletzt. Die Radler waren talabwärts in Richtung Hofstetten unterwegs, als einer der Radfahrer ersten Erkenntnissen zu Folge in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden VW-Bus kollidierte. Zwei weitere Radfahrer kamen ebenfalls zu Fall. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Ein 52-jähriger und ein 54-jähriger Radfahrer verletzten sich dabei schwer, ein 57-Jähriger zog sich leichte Verletzungen zu. Neben Beamten des Polizeireviers Haslach und der Verkehrspolizei Offenburg waren auch zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

/as

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell