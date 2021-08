Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, Raumünzach, B462 - Auto kollidiert mit Motorrad

Forbach, Raumünzach (ots)

Eine Motorradfahrerin hat sich am heutigen Mittwochmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto leichte Verletzungen zugezogen. Die 56-Jährige befuhr gegen 10:40 Uhr die B462 von Gaggenau kommend in Richtung Raumünzach. Ein Autofahrer, welcher in entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs war und auf die L83 in Richtung Talsperre einbiegen wollte, missachtete den Vorrang der Bikerin, was letztlich zur Kollision führte. Die verletzte Frau wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

