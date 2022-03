POL-ME: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - Monheim - 2203055

Polizei Mettmann

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - Monheim

Mettmann

Am Dienstagabend (8. März 2022) ist es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Monheim am Rhein zu einem Brand gekommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 21.45 Uhr wurde die Feuerwehr Monheim zu einem Mehrfamilienhaus an der Humboldtstraße in Monheim-Baumberg alarmiert. Dort war ein Brand im Keller ausgebrochen, den die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen konnten. Verletzt wurde niemand, die Wohnungen des Hauses blieben bewohnbar. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Sperrmüllhaufen im Keller in Brand geraten. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet.

Die Polizei in Monheim bittet um Hinweise und fragt: Wer hat zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht oder kann Hinweise zur Identität eines möglichen Tatverdächtigen geben? Die Wache in Monheim ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

