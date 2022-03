POL-ME: Papiermülltonne abgebrannt - die Polizei ermittelt - Velbert - 2203054

Berlin (ots) - Sondersitzung des Innenausschusses zur Situation in der Ukraine Der Ausschuss für Inneres und Heimat kommt an diesem Mittwoch zu einer Sondersitzung zur Situation in der Ukraine zusammen. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andrea Lindholz, und der ...

mehr