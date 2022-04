Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220408.2 Horst: Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Horst (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es in Horst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Auto gekommen. Der Zweiradfahrer erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Um 06.30 Uhr war ein 52-Jähriger auf einem Motorroller auf der vorfahrtberechtigten Straße An der Bundesstraße aus Horst kommend in Richtung Elmshorn unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte der 25-jährige Fahrer eines Toyotas von der Horster Landstraße nach links auf die An der Bundesstraße abzubiegen. Für ihn galt ein Stoppzeichen. Der Autofahrer fuhr zu weit in die Kreuzung ein, der Rollerfahrer kam dadurch ins Straucheln, stieß gegen den Toyota und stürzte. Dabei zog sich der Horster schwere, nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und kam in eine Hamburger Klinik. An den Fahrzeugen entstanden nur geringe Schäden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell