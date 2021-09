Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Radfahrer weicht aus und stürzt

Haren (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es am Tinner Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 14.50 Uhr mit seinem hellen Pkw in Richtung Reetfehnstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf den rechten Radweg. Ein jugendlicher Radfahrer musste ausweichen, stürzte und verletzte sich leicht. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell