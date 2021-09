Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Starkstromkabel gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag auf einem Baustellengelände an der Straße "An der Schonung" ein 35 Meter langes Starkstromkabel gestohlen. Das Diebesgut hat einen Baustellenkran mit dem Stromverteilerkasten verbunden. Der Wert des Kabels wird auf etwa 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell