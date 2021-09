Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Schreddermaschine verursacht Brand

Twist (ots)

Am Freitagmittag ist es an der Dieselstraße zu einem Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte gegen 13.40 Uhr eine Schreddermaschine für Altreifen Feuer gefangen. Die Flammen hatten sich in der Folge auf eine etwa 600 Quadratmeter große Reifenhalde ausgebreitet. Knapp 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde ein nahliegender Verbrauchermarkt geschlossen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Sachschadenshöhe wird als gering eingeschätzt.

