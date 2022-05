POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Kottenheim (ots) - In der Nacht auf den 01. Mai wurden in Kottenheim, in der Keltenstraße, insgesamt 4 PKW beschädigt. Bislang unbekannte Täter rissen die Scheibenwischer der PKW ab. Hinweise zu den genannten Taten nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

