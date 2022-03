Ulm (ots) - Gegen 14.30 Uhr war eine 42-Jährige mit ihrem Seat im Gartenweg in Richtung Donautalstraße unterwegs. An der Einmündung Donautalstraße zum Gehweg hielt sie an. Auf diesem fuhr verbotswidrig eine 35-Jährige mit ihrem Fahrrad. Die Frau war in Richtung Donautal unterwegs und wurde von der Sonne ...

mehr