Leichte Verletzungen zog sich eine 35-Jährige am Donnerstag in Ulm zu.

Gegen 14.30 Uhr war eine 42-Jährige mit ihrem Seat im Gartenweg in Richtung Donautalstraße unterwegs. An der Einmündung Donautalstraße zum Gehweg hielt sie an. Auf diesem fuhr verbotswidrig eine 35-Jährige mit ihrem Fahrrad. Die Frau war in Richtung Donautal unterwegs und wurde von der Sonne geblendet. Deshalb übersah sie den stehenden Pkw. Auto und Fahrrad stießen zusammen. Die Radlerin stürzte zu Boden. Dabei erlitt die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau vor Ort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West nahm die Ermittlungen auf und prüft nun den genauen Unfallhergang.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

