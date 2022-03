Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Tresor aufgehebelt

Ein Unbekannter brach am Freitag in ein Heidenheimer Geschäft ein.

Ulm (ots)

Gegen 1.15 Uhr schlug ein Unbekannter das Fenster der Toilette ein. So gelang er in das Geschäft in der Heidenheimer Straße in Schnaitheim. Im Inneren ging der Täter den Tresor an. Nachdem er diesen aufgehebelt hatte, entnahm er das Geld. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei Schnaitheim hat die Ermittlungen und Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07321/322430 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

