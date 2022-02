Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und des Zollfahndungsamts Hannover - Sicherstellung von 12 Kilogramm Amphetamin in Oldenburg

Hannover, Oldenburg (ots)

- Illegale Herstellung von und Handel mit Amphetamin in Oldenburg - Drei Personen in Untersuchungshaft

Anfang Februar vollstreckten Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamts Hannover Haftbefehle gegen zwei 46 und 40 Jahre alte Beschuldigte wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein weiterer Beschuldigter im Alter von 30 Jahren wurde festgenommen.

Mit Unterstützung von Spezialkräften der Polizei Oldenburg konnten die 40 und 30 Jahre alten Beschuldigten während des Herstellungsprozesses von verkaufsfähigem Amphetamin in einem Einfamilienhaus in der Stadt Oldenburg festgenommen werden. Der 40 Jahre alte Beschuldigte versuchte noch, sich durch Flucht aus einem Fenster der Festnahme zu entziehen, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte unmittelbar am Objekt festgenommen werden.

Im Zuge der Durchsuchung wurden ca. 12 kg brutto Amphetamin und zur Herstellung benötigte Grundstoffe sichergestellt.

Der vorliegende Haftbefehl gegen einen weiteren 46 Jahre alten Beschuldigten konnte im Nachgang im Ammerland an dessen Wohnort vollstreckt werden.

Die drei Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

