Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Sprockhövel (ots)

Ein 68-jähriger Sprockhöveler wurde am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Haßlinghauser Straße schwer verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Toyota in Richtung Haßlinghausen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Strommast. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 68-Jährigen fest. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Toyota musste durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort abgeschleppt werden.

