Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Diebstahl aus Pkw

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in einen in der Wilhelm-Nagel-Straße in Hoheneck geparkten PKW ein. Der Unbekannte schlug eine Seitenscheibe des Ford ein und entwendete ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse. Das Diebesgut beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Zudem entstand Sachschaden von etwa 900 Euro an dem Pkw. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07141 18-5353 zu melden.

