Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Drogen

Antweiler (ots)

Am Samstag, 19.03.2022 kam es gegen 12:20 Uhr in der Ahrtalstraße in Antweiler zu einem Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Ein Motorradfahrer kollidierte beim Überholvorgang seitlich mit einem vorausfahrenden Pkw. Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde hierdurch leicht verletzt. Nachdem ihm, von vor Ort anwesenden Zeugen aufgeholfen wurde, entfernte er sich mit seinem Motorrad unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der flüchtige Fahrzeugführer zeitnah an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

