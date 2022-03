Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschädigtes Fahrzeug nach Unfall gesucht

Monreal (ots)

Am Donnerstag, den 17.03.2022, zwischen 16.30 und 17 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Monreal eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Bahnhofstraße. Hierbei touchierte ein in Fahrtrichtung Mayen fahrender PKW ein in einer eingezeichneten Parkfläche abgestelltes Fahrzeug. Der Verursacher entfernt sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde erst später der hiesigen Dienststelle bekannt und der Unfallverursacher ermittelt. Gesucht wird nun nach dem geschädigten Fahrzeug, welcher auf der Parkfläche abgestellt war. Es soll sich um einen hellen PKW handeln, welcher einen leichten Schaden im hinteren linken Bereich erlitten hat. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen unter der 02651/8010.

